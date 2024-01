A Favara avviati i lavori per la scuola Mendola

L’edificio sarà demolito e ricostruito sfruttando i fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: previsto un investimento complessivo di quasi sette milioni di euro

FAVARA (AG) – Hanno preso ufficialmente il via i lavori per la demolizione e la ricostruzione della scuola Antonio Mendola ed è stato il sindaco Antonio Palumbo a dare il primo colpo di mazza sulle mura dell’edificio.

Il progetto è inserito nel contesto del Pnrr, Missione 2–Rivoluzione verde e transizione ecologica–Componente 3–Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici–Investimento 1.1, Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici–Next Generation Eu.

“Abbiamo lavorato tanto su questo progetto – ha detto il primo cittadino Palumbo – per ridare alla comunità una delle scuole più importanti di Favara, una delle scuole storiche della città che rischiava la morte definitiva. Sarà qualcosa di importante perché ci permetterà di chiudere degli affitti e ci permetterà di offrire alla città locali moderni, sostenibili e al passo con i tempi”.

I lavori per la scuola Mendola si concluderanno nel marzo 2026

La scuola Mendola è stata chiusa per cedimenti che hanno attraversato alcune travi in cemento armato, poi è stata abbandonata, degradata e vandalizzata a più riprese nel corso degli anni. Dalla chiusura si sono susseguite varie Amministrazioni – prima il sindaco Rosario Manganella, poi la prima cittadina Anna Alba – ma la scuola non ha visto uno spiraglio di luce. Adesso finalmente partiranno i lavori che si concluderanno a marzo del 2026 per un importo complessivo di circa 6 milioni e 800 mila euro. L’impresa esecutrice è la Macos società cooperativa.

Il nuovo progetto prevede l’inserimento di ampi spazi di aggregazione per la comunità, dotando la struttura di un ampio ventaglio di opportunità formative, didattiche e ludiche. Ci saranno aule più grandi, più luminose, una biblioteca e una nuova palestra, ma anche spazi verdi che arricchiscono il paesaggio dell’apprendimento e che richiamano la morfologia dei cortili del centro storico di Favara.

“L’idea progettuale proposta – ha dichiarato il progettista e direttore dei lavori, Alberto Cusumano – considera la nuova scuola non solo come spazio articolato e innovativo di apprendimento destinato ai suoi fruitori, ma come un vero e proprio luogo di comunità, pensato per offrire nuovi spazi destinati a favorire il confronto e l’integrazione. Il progetto, sviluppato secondo i principi dell’Universal design, presenta caratteristiche di accessibilità e inclusione per tutte le tipologie di disabilità, offrendo pari opportunità formative agli studenti e lavorative al personale scolastico”.