Favignana, passeggia nudo sugli scogli: 10.000 euro di multa

A Favignana, un turista di 62 anni è stato sanzionato per 10.000 euro a causa di atti osceni in luogo pubblico. L’uomo, infatti, girava nudo per la scogliera dell’isola delle Egadi, a Trapani. A quel punto, il turista è stato rintracciato, fermato e successivamente multato dalla polizia locale di Favignana.

Turista passeggia completamente nudo a Favignana

Un uomo residente al Nord Italia è stato sorpreso mentre passeggiava totalmente nudo sul lungomare Duilio, nei pressi degli scoli di Favignana. Segnalato e rintracciato dalla polizia locale, all’uomo è stata inflitta una sanzione amministrativa da 10.000 euro.

Favignana, l’intervento di Carbone

“Ribadiamo l’importanza del rispetto delle norme di decoro pubblico – ha spiegato il comandante della polizia locale, Libero Giuseppe Carbone – Invitiamo i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento che possa compromettere la serenità e il rispetto delle regole della comunità”.