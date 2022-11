Fazio ospite della Clerici a “E’ sempre Mezzogiorno”: la rivelazione shock in diretta

Fazio: "Un regalo per tutti, non solo per me", ecco cosa è successo durante la diretta di È Sempre Mezzogiorno

E’ Sempre Mezzogiorno di Rai 1, non ha mancato di registrare ascolti record e momenti da ricordare. Dopo il malore di Antonella Clerici in diretta tv, di alcuni giorni fa, nel corso dell famoso show culinario è stato ospitato Fabio Fazio.

Fazio: “Papa Francesco, forse l’unico uomo che ha una visione assoluta dell’umanità”

Fabio Fazio ricorda l’emozione dell’intervista più importante della sua vita. Fabio Fazio rivela ad Antonella Clerici qualcosa che non si aspettava.

Sia quest’anno che quello in arrivo, hanno significato per il famoso presentatore ligure, qualcosa di molto importante. Ha parlato commosso di quella che è stata l’intervista che più lo ha commosso e toccato, che è stata quella con Papa Francesco: “Un regalo per tutti, non solo per me”, ha dichiarato durante la diretta di È Sempre Mezzogiorno.

Poi il presentatore, ha parlato del suo programma “Che Tempo che Fa” che quest’anno, compie venti anni di vita e la Clerici, si è meravigliata di un traguardo tanto significativo e soprattutto, ha constatato con il collega quanto il tempo passi in fretta.

La rivelazione di Fazio alla Clerici

A tal proposito, Fazio si è lasciato andare ad una rivelazione che riguarda proprio il suo contributo sul piccolo schermo che ha ancor di più lasciato sorpresa la presentatrice: “L’anno prossimo, festeggerò 40 anni di carriera”.