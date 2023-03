FdI, Nicotra all’Ars al posto di Daidone: commissione Bilancio senza presidente

Quanto deciso dal Tar, ha provocato il decadimento immediato di Daidone che era stato eletto presidente della commissione Bilancio,

Sarà il vicepresidente a reggere i lavori della commissione Bilancio all’Ars. In attesa di sapere se l’attualmente ex deputato Dario Daidone presenterà ricorso contro la decisione del Tar di Palermo che lo ha messo fuori dall’Assemblea regionale.

Ricorso Nicotra, la decisione del Tar

I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso di Carmelo Nicotra, primo dei non eletti nella lista di Fratelli d’Italia secondo cui il colllega di partito, al momento della candidatura, risultava ineleggibile. Per via di questioni legate alla tempistica di Daidone nelle dimissioni da componente del Cda dell’Irfis-FinSicilia Spa, società partecipata al 100% dalla Regione Siciliana.

Commissione Bilancio e decadimento Daidone

Una pronuncia che ha provocato il decadimento immediato di Daidone che era stato eletto presidente della Seconda commissione all’Assemblea siciliana. E che dovrà stabilire se presentare ricorso: in questo caso, dovrebbe comunque essere eletto nuovamente dai colleghi. In caso contrario, non appena Nicotra sarà ufficialmente proclamato, sarà eletto un nuovo presidente.