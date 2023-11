Fra i fermati del blitz contro Cosa nostra fra New York e Palermo il padre di un assessore

Ha dato le dimissioni un assessore di un Comune situato in provincia di Palermo per cause legate, come emerge fino ad ora, al blitz fra New York e il capoluogo siciliano contro Cosa nostra

Si tratta di Rosario Palazzolo che aveva la delega da assessore appunto presso il Comune di Giardinello.

Di chi è figlio Rosario Palazzolo, il padre sarebbe un ex del clan di Borgetto

Palazzolo ha deciso così in quanto il padre è tra i fermati del blitz fra Stati Uniti e la Sicilia: Giacomo Palazzolo, 76 anni, nato a Balestrate, avrebbe fatto parte della famiglia mafiosa di Borgetto.

Nel caso del figlio del soggetto sopra indicato aveva le deleghe al Bilancio, Politiche giovanili, Turismo e Tributi. Il primo cittadino di Giardinello ha commentato la scelta di Rosario Palazzolo così: “L’assessore ha fatto bene a presentare le dimissioni. Inizierò le consultazioni con le forze politiche che mi hanno sostenuto per designare il sostituto”.

