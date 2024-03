Ferrovie dello Stato assume in Sicilia, offerta di lavoro a Palermo: come fare domanda

Società alla ricerca di Specialisti della Gestione del Patrimonio Immobiliare per la sede di Palermo: ancora pochi giorni per candidarsi.

Ferrovie dello Stato assume a Palermo: sul sito ufficiale della società a controllo pubblico italiana è presente un’offerta di lavoro per aspiranti Specialisti Gestione del Patrimonio Immobiliare.

Ecco tutti i dettagli. C’è ancora poco tempo per presentare la candidatura.

Ferrovie dello Stato, offerta di lavoro a Palermo

Ferrovie dello Stato ricerca Specialisti Gestione del Patrimonio Immobiliare per RFI S.p.A da assumere con contratto a tempo indeterminato per la sede di Palermo. La figura in questione si occupa di:

Analisi della situazione attuale del patrimonio immobiliare;

Monitoraggio dell’andamento del mercato immobiliare;

Cura e aggiornamento della banca dati del patrimonio immobiliare;

Disporre atti necessari per procedere alla locazione, alla concessione in comodato, agli accatastamenti, frazionamenti, rettifiche catastali, processi di precisazione, individuazione delle perimetrazioni di competenza, verifica delle occupazioni senza titolo;

Monitoraggio della conformità ai dettami contrattuali e cura i rapporti di Ferrovie dello Stato con locatari e comodatari;

Collaborazione con varie strutture societarie e altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato;

Redazione e archiviazione di report;

Verifiche catastali, richiesta dei pareri di non strumentalità, autorizzazioni per occupazioni temporanee, verifica impianti pubblicità.

Requisiti

Per accedere a questa offerta di lavoro di Ferrovie dello Stato a Palermo, è necessario che il candidato possieda i seguenti requisiti:

Diploma di scuola secondaria superiore;

Ottima padronanza di Microsoft Office;

Conoscenza del programma SAP RE, del programma di disegno Autocad.

Costituiscono requisiti preferenziali:

Laurea in ambito economico o in Architettura/Ingegneria Edile;

Comprovata esperienza nel ruolo o in ruoli analoghi;

Buona conoscenza della lingua inglese.

Come e quando fare domanda

Gli interessati devono presentare domanda online entro l’1 aprile 2024. Per candidarsi, basta accedere alla sezione “Lavora con noi” di Ferrovie dello Stato, individuare l’offerta desiderata (anche attraverso i filtri per località e mansione disponibili) e cliccare sul pulsante “Candidati” in fondo alla pagina.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Sezione “Lavora con noi” di Ferrovie dello Stato

Sulla pagina https://fscareers.gruppofs.it/ è possibile anche visualizzare tutte le offerte di lavoro attive del gruppo FS e rispondere ad altri annunci di lavoro di proprio interesse.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

Immagine di repertorio