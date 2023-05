Fanno irruzione alla festa di compleanno: cinghiali terrorizzano invitati

Momenti di tensione alla presenta di alcuni ungulati "imbucati" tra gli invitati.

Sempre più ospiti indesiderati, nei centri urbani i cinghiali sono ormai di casa. Talmente a loro agio da non farsi scrupoli nel partecipare “da imbucati” e “a sbafo”, a una festa di compleanno con tanto di barbecue che si stava tenendo in un giardino di Trevignano Romano. La notizia, riportata da il Messaggero, racconta di un gruppo di ungulati che ha cominciato ad aggirarsi intorno ai tavoli pieni di cibo. Hanno annusato quello che era stato apparecchiato per poi iniziare a mangiare alcune tartine e della frutta.

I cacciatori tranquillizzano

Comprensibilmente terrorizzati gli invitati, che mentre gli animali sono andati via passando da un’altra uscita, si erano rifugiati in casa letteralmente terrorizzati. A tranquillizzarli, dall’alto della loro esperienza, sono stati due cacciatori. Presenti alla festa di compleanno hanno dato indicazioni sul comportamento corretto da assumere in questi casi.