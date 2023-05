Festa scudetto, a Roma è caccia al napoletano: tifoso azzurro inseguito e picchiato

Un brutto episodio di cronaca caratterizza, tra le strade della capitale, la festa per il terzo scudetto del Napoli

Che tra le tifoserie della Roma (ma anche della Lazio ) e del Napoli non corresse buon sangue, nell’universo del tifo calcistico è risaputo. A testimoniarlo sono le cronache passate ma anche recenti. Fa comunque sempre male, nel contesto di un momento di gioia, apprendere la notizia riguardante la disavventura successa, ieri sera, tra le strade e le piazze della capitale ad alcuni supporters azzurri.

Caricati

Inebriati dalla felicità per la vittoria del tricolore, i napoletani si sono visti caricare dagli ultras locali, non si sa bene se di sponda giallorossa o biancoceleste ma poco importa. In particolare è stato a piazza Bologna che la polizia è dovuta intervenire. Ad avere la peggio un giovane tifoso del Napoli di 24 anni, colpito e rimasto ferito.