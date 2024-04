VIDEO | Festa scudetto Inter, tifosi inarrestabili: assalto alla statua di Vittorio Emanuele

La polizia ha provato a far scendere i tifosi, ma per evitare scontri ha preferito solo controllare la situazione

Serata di enorme festa a Milano dove, nonostante il forte maltempo che ha colpito la città meneghina nelle ultime ore, i tifosi dell’Inter hanno celebrato la vittoria del 20° scudetto tra Piazza Duomo e dintorni. Ottenuto aritmeticamente dopo il pesante (e storico) successo nel derby contro il Milan (1-2 il finale, decisiva la rete di Marcus Thuram), lo Scudetto sarà celebrato a lungo da parte del club nerazzurro, che proprio a causa delle cattive condizioni meteorologiche su Milano ha smorzato il programma dei festeggiamenti.

Inter, disordini tra tifosi dopo la vittoria dello Scudetto

Durante i festeggiamenti dei tifosi dell’Inter per il 20° Scudetto raggiunto, non sono mancati gli attimi di tensione. Nonostante le transenne e il notevole dispiegamento di forze dell’ordine, infatti, si è registrato ancora una volta il tradizionale assalto al Monumento equestre a Vittorio Emanuele in Piazza Duomo. I tifosi dell’Inter, galvanizzati dalla vittoria dello Scudetto e dalla conquista della seconda stella in massa sono saliti sui gradoni del piedistallo su cui è montata la statua. La polizia ha provato a far scendere i tifosi, ma per evitare scontri ha preferito solo controllare la situazione. La festa dei tifosi tra bandiere cori e fuochi d’artificio è poi proseguita fino a notte fonda.