Fi, Schifani: “Tajani candidato naturale a segreteria, lo sosterrò”

"Tajani? Se fosse stato in vita Berlusconi lo avrebbe indicato come guida, ora si tratta di assecondare volontà Cav".

“Tajani è il candidato naturale alla segreteria nazionale di Forza Italia’‘. Parola di Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia e storico esponente azzurro, che guarda con grande attenzione al futuro del suo partito, ora orfano di Silvio Berlusconi e in cerca di una identità precisa. Schifani non ha dubbi su competenze e qualità del vicepremier e assicura che al Congresso nazionale di febbraio non sosterrà o indicherà nessun candidato alternativo.

Le parole del governatore isolano

”Tajani è una persona di equilibrio, ha fatto molto bene quando era numero due di Berlusconi e se Silvio fosse stato in vita sono sicuro che avrebbe indicato lui come suo successore. Antonio, poi, ha dimostrato di avere autorevolezza nazionale e internazionale, per esperienza e professionalità”.

Insomma, Schifani sosterrà il ministro degli Esteri alla guida di Fi, innanzitutto perchè rappresenta la ”continuità”: “Si tratta di assecondare la volontà del presidente Berlusconi”.