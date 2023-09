“Svolta” nella vita di Messina Denaro, la figlia Lorenza prende il suo cognome

Pare che il boss, dal letto d'ospedale in cui si trova in gravi condizioni, abbia firmato il riconoscimento.

Lorenza Alagna, figlia di Matteo Messina Denaro, prende il cognome del padre, che nel frattempo si aggrava sempre di più in ospedale.

La ragazza, 27 anni, è nata nel 1996 da una relazione tra Matteo Messina Denaro e una donna di Castelvetrano, Francesca Alagna.

Il boss, nei vari pizzini ritrovati e risalenti al periodo della sua lunga latitanza, parlava di Lorenza Alagna come di una “figlia ribelle”, che aveva preferito allontanarsi con la madre e vivere lontana dalla pesante eredità paterna. Eppure, più volte avrebbe espresso il suo rammarico per quella figlia che non lo aveva mai voluto conoscere. “Perché non mi vuole vedere, perché è arrabbiata con me”, si chiedeva nei suoi “appunti”, scrivendo perfino una sorta di “diario” da consegnare a Lorenza non appena fosse arrivato il momento giusto.

Dopo l’arresto di Messina Denaro, avvenuto lo scorso 16 gennaio alla clinica La Maddalena di Palermo, la giovane ha deciso di incontrarlo nel carcere Le Costarelle a L’Aquila. Un segno di riavvicinamento, rafforzato dalla decisione di cambiare cognome e diventare ufficialmente figlia del boss.

Secondo il “Corriere della Sera”, l’ex latitante, adesso in un letto d’ospedale e in condizioni sempre più gravi per le conseguenze del suo tumore, avrebbe firmato il documento per ufficializzare il riconoscimento della figlia.