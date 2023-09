Matteo Messina Denaro sta sempre peggio, ricoverato in cella dell’ospedale a L’Aquila

SI aggrava lo stato di salute di Matteo Messina Denaro. Preoccupati i medici dell'ospedale "San Salvatore" dove si trova ricoverato.

Peggiorano sempre più le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro, l’ex boss di Cosa nostra arrestato lo scorso 16 gennaio alla clinica “La Maddalena” di Palermo.

Secondo le ultime informazioni, infatti, il quadro clinico di Messina Denaro starebbe seriamente preoccupando i medici dell’ospedale “San Salvatore” de L’Aquila, dove si trova ricoverato da un mese a seguito di un intervento chirurgico per risolvere un’occlusione intestinale.

La situazione di Matteo Messina Denaro

Il problema principale, però, è rappresentato dal tumore al colon che affligge il mafioso da qualche anno, ormai giunto al quarto stadio.

Da una settimana l’ex boss si troverebbe ricoverato nella cella del reparto per detenuti, dopo essere rimasto in Terapia Intensiva. Qui sarebbe sottoposto alla terapia del dolore e alla nutrizione parentale per il sostegno fisico.

La richiesta del boss ai medici: “Non voglio essere rianimato”

Resta da comprendere, adesso, fino a quando Matteo Messina Denaro rimarrà ricoverato e se sarà possibile riportarlo all’interno dell’ospedale abruzzese, dove è stato ristretto al regime di 41bis.

Nelle scorse ore, intanto, si è fatta sempre più insistente l’indiscrezione secondo la quale l’ex primula rossa di Cosa nostra abbia chiesto ai medici del “San Salvatore” di non essere rianimato nel caso in cui dovesse emergere la necessità. L’episodio, al momento, non sarebbe stato né confermato né smentito.