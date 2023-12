Finanziaria, Fai Cisl Sicilia: “Su Forestali non si facciano spot, servono riforme di settore”

Per Adolfo Scotti quelli approvati all'Ars "sono interventi spot che non affrontano la questione nella sua interezza".

“Apprendiamo dell’inserimento e dell’approvazione, all’interno della Finanziaria regionale all’esame dell’Ars, di misure in favore della forestazione in Sicilia. Sono interventi spot che non affrontano la questione nella sua interezza. Occorre, invece, varare subito la riforma del settore forestale, come noi da tempo chiediamo”. Lo dice Adolfo Scotti, segretario generale della Fai Cisl Sicilia.

“Sicilia deve dotarsi di legge per bisogni”

“È indispensabile che si doti la Sicilia di una legge legata ai reali bisogni del settore, con una adeguata programmazione degli interventi e che, soprattutto, dia certezze ai lavoratori ancora oggi sospesi, pur svolgendo una funzione indispensabile per la tutela ambientale”, aggiunge Scotti.

Il segretario generale della Fai Cisl Sicilia, sottolinea la necessità di puntare sulla prevenzione, “vera arma per contrastare il fenomeno degli incendi”.

“È fondamentale – continua Scotti – che la riforma si faccia prima dell’avvio della campagna antincendi, con una seria e responsabile allocazione di risorse finanziarie e con una corretta ed efficace pianificazione delle risorse umane. Ci auguriamo che il governo e le forze politiche pongano fra le priorità la questione ambientale nell’Isola”.