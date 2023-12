Finanziaria, approvata all’Ars la norma per i forestali: 101 giorni di lavoro garantiti

Il commento dell'assessore Sammartino: "Primo passo verso la riforma dei Forestali, 24 milioni in più per patrimonio boschivo".

“Nella tarda serata di giovedì 28 dicembre l’Assemblea regionale siciliana ha approvato due emendamenti della Finanziaria per il rafforzamento delle misure antincendio e il potenziamento della lotta agli incendi boschivi e di vegetazione.

Questi due emendamenti vanno così ad accorpare due articoli della Manovra del Governo Schifani. Con questa modifica, passa da 78 a 101 il minimo delle giornate lavorative garantite ai forestali.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Forestali, Sammartino: “Passo verso riforma”

L’annuncio dell’approvazione degli emendamenti è stato commentato dall’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, attraverso un post sui social.

“Abbiamo fatto un primo passo verso la riforma della forestazione: si comincia con i settantottisti, con 23 giornate di lavoro in più per la prevenzione antincendio sui terreni incolti e per il turn-over nelle squadre di intervento”, si legge sulla sua pagina Facebook.

“Difendiamo il patrimonio forestale”

“Abbiamo predisposto – prosegue l’assessore regionale – 24 milioni in più per investire sui nostri boschi”.

“Come scritto nel testo di legge, e come ho detto chiaramente in Aula, si tratta di un atto propedeutico alla riforma del settore volta a dare stabilità e valorizzazione a tutti i lavoratori difendendo ed accrescendo il nostro patrimonio forestale”, conclude Sammartino.