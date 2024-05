Findomestic assume in Sicilia: offerta di lavoro per operatori del credito ad Agrigento

Opportunità di lavoro part-time in banca: ecco le informazioni utili per candidarsi.

Findomestic Banca assume in Sicilia: nella sezione “Lavora con noi” dell’istituto di credito, infatti, risulta un’offerta di lavoro per operatori del credito per la sede di Agrigento.

Ecco i dettagli su requisiti, mansioni e su come candidarsi.

Findomestic Banca, offerta di lavoro ad Agrigento

La banca è alla ricerca della figura di operatore del credito da inserire con contratto di lavoro part-time a tempo determinato (15 ore pomeridiane). La risorsa lavorerà nell’area Front End e si occuperà di consulenza al cliente per:

Servizi finanziari;

Prestiti personali;

Mutui;

Carte di credito;

Cessione del quinto.

Requisiti

Findomestic Banca, nell’offerta di lavoro per la sede di Agrigento, richiede ai candidati il possesso dei seguenti requisiti:

Personalità brillante e dinamica;

Diploma di scuola secondaria;

Presentare domanda di selezione per il ruolo di Operatore del Credito in una sola città.

Disponibilità a lavorare su turni part-time (15 ore settimanali pomeridiane).

Come inviare candidatura

Per inviare la candidatura all’offerta di lavoro di Findomestic, basta andare nella sezione “Posizioni aperte” del sito ufficiale e ricercare l’annuncio (https://www.infofindomestic.it/carriere/posizioni-aperte/operatore-del-credito-agrigento-part-time.html). Alla fine della descrizione dell’offerta di lavoro, c’è il tasto “Candidati per questa posizione”. Nella sezione “Lavora con noi” dell’Istituto di credito ci sono anche altre opportunità di lavoro e maggiori informazioni su come si svolge il processo di selezione.

