Finge di essere morto per non tornare in guerra: soldato condannato

Un soldato è stato condannato a cinque anni di reclusione per essersi finto morto pur di non ritornare in guerra

In Russia, il tribunale militare di Ulan-Ude, nella repubblica della Buriazia, ha condannato a cinque anni di reclusione un soldato riservista accusato di aver acquistato un certificato di morte falso per non tornare a combattere in Ucraina: lo riportano diversi media russi, tra cui il Moscow Times e Sibir.Realii, citando i documenti pubblicati sul sito web del tribunale.

Il figlio del soldato avrebbe presentato un falso certificato di morte

L’uomo, condannato in primo grado con l’accusa di “diserzione”, sarebbe stato arruolato nell’esercito russo nel novembre del 2022, in seguito alla “mobilitazione parziale” ordinata dal Cremlino l’anno scorso. Il militare avrebbe preso un periodo di congedo temporaneo nell’aprile di quest’anno ma non sarebbe poi tornato alla sua unità e il figlio avrebbe presentato alla polizia un certificato falso che ne attestava la morte.

