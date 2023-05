Finisce di cenare e si accascia per terra: morta ragazza 24enne

Tra le sue passioni la musica e la danza hip-hop.

Quattro giorni di speranza e agonia: non ce l’ha fatta Jessica Andreatta, la ragazza 24enne colpita da un malore in casa a Cordignano (TV). Aveva appena terminato di cenare quando a strapparla alla vita è intervenuto un arresto cardiaco.

Comunità sotto choc

Scene di panico e terrore tra i familiari, quando la ragazza si è accasciata al suolo facendo subito capire la gravità della situazione. Ricoverata d’urgenza in ospedale a Conegliano, ieri lunedì 29 maggio è stata dichiarata la morte cerebrale. L’intera comunità trevigiana – Jessica era molto conosciuta – è sotto choc. La giovane era descritta come solare e dal carattere dolce e gioioso. Tra le sue passioni la musica e la danza hip-hop. L’Istituto Marchesini di Pordenone l’aveva accolta nel corso dei suoi studi e aveva lavorato per un periodo presso una scuola materna a Pinidello. I suoi organi sono stati donati.