Gli auguri a Venditti e la telefonata a sorpresa a Fiorello, un 8 marzo “speciale” – VIDEO

Ecco cosa è successo durante l'ultima puntata di "Viva Radio 2".

Una puntata “speciale” di Viva Radio 2 per Fiorello – il celebre comico e conduttore radiofonico siciliano – che ha ricevuto una telefonata a sorpresa da Antonello Venditti, che l’8 marzo 2023 festeggia il suo 74esimo compleanno.

Il video ha fatto il giro del web nel giro di pochissimo tempo ed è ovunque anche sui social.

Alle 7.57 a #VivaRai2 accadeva questo: @Fiorello finiva di cantare “Alta Marea” di @Venditti per fargli i migliori auguri, e Antonello chiamava a sorpresa, in diretta, facendo lui un regalo a noi. Auguri a te e a tutte le donne! ❤️‍🔥 #8marzo pic.twitter.com/IIFtPtS2KH — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) March 8, 2023

Fiorello, auguri alle donne e ad Antonello Venditti: la telefonata

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Fiorello non ha dimenticato di rivolgere i migliori auguri a tutte le donne fan del suo programma “Viva Radio 2”. Gli auguri, però, non sono stati solo per le ascoltatrici. L’8 marzo, infatti, è anche il compleanno di un celebre cantautore che ha fatto e continua a fare la storia della musica italiana: Antonello Venditti.

Fiorello ha dedicato al cantautore una performance del capolavoro musicale “Alta Marea”. Un omaggio che ha avuto un seguito “inaspettato”: a sorpresa, durante la trasmissione è intervenuto lo stesso Antonello Venditti. Una chiamata amichevole per ringraziare e salutare tutti i fan di “Viva Radio 2”.

Durante la trasmissione, Fiorello ha letto anche un comunicato in occasione dell’8 marzo: “Noi tutti i giorni festeggiamo le donne, gli uomini e tutto il genere umano – di qualsiasi genere sia – e lo facciamo distribuendo mazzi di buonumore“.

Immagine di repertorio