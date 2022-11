Foggia, 21enne ucciso da minorenne: “Voleva rubassi per lui”

Omicidio a Foggia, dove Nicola Di Rienzo, 21 anni, è stato ucciso durante un agguato in un giardino pubblico in via Saragat.

Il giovane sarebbe stato freddato da diversi colpi di arma da fuoco, pare 4 colpi di pistola calibro 22.

A commettere il delitto è stato un minorenne, un ragazzo di 17 anni, che ha poi confessato spontaneamente in Questura.

“Voleva che rubassi per lui, altrimenti avrei dovuto dargli 500 euro al mese”, ha raccontato il 17enne alle autorità”.

L’omicida temeva che Nicola Di Rienzo, pregiudicato con alle spalle diversi furti, potesse accoltellarlo durante l’incontro che aveva accettato di fare dopo aver opposto diversi rifiuti: così si è presentato all’appuntamento con una pistola che avrebbe trovato poco tempo prima in una campagna.

Ad un certo punto, è nata una lite, degenerata poco dopo: il minorenne ha così esploso il fuoco, uccidendo Di Rienzo.