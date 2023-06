Follia in treno: ragazzo accoltella passeggeri a caso

Il 19enne è stato arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e indagato per lesioni personali

Una serata da incubo: è quella vissuta domenica dai passeggeri sul treno 3098 partito da La Spezia e diretto a Como. Protagonista un 19enne residente in provincia di Genova, che, completamente fuori di sé, si è scagliato contro tre passeggeri a caso.

Fendenti pericolosi

Impressionante la sequenza delle aggressioni, una dietro l’altra. Per primo, a essere raggiunto dalla coltellate un 18enne tunisino, colpito alla guancia e all’avambraccio e finito in codice verde all’Humanita. Poi, a subire l’attacco, un uomo intervenuto a difesa della compagna, raggiunto al sopracciglio e ricoverato al San Paolo. Se l’è vista brutta anche un 55enne, rimasto ferito alla fronte nel tentativo di bloccare il 19enne. Una furia, quella del giovane ancora tutta da spiegare e abbattutasi anche sugli agenti della Polfer intervenuti per placarna l’ira. Il 19enne è stato arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e indagato per lesioni personali.