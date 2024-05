FOTO | Autobus con studenti a bordo prende fuoco: momenti di paura

Un autobus di linea ha preso fuoco dopo aver fatto scendere gli studenti diretti a scuola per l'inizio delle lezioni.

Momenti di intensa paura si sono vissuti questa mettina a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, dove un autobus di linea ha preso fuoco dopo aver fatto scendere gli studenti diretti a scuola per l’inizio delle lezioni. Il fatto è avvenuto qualche minuto prima delle 8 del mattino nel terminal di piazzale Due Agosto a Correggio, a ridosso del centro storico.

La ricostruzione

L’autobus aveva appena fatto scendere gli studenti diretti a scuola quando ha preso fuoco nel traffico mattutino. I vigili del fuoco, giunti da Reggio e da Carpi si sono precipitati immediatamente sul posto per domare il rogo. Dall’autobus in fiamme si è alzata una lunga colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza. I residenti della zona, inoltre, hanno udito una forte esplosione dovuta allo scoppio degli pneumatici per l’effetto del calore sprigionato dall’incendio.

Salvi l’autista e i passeggeri

Sul posto è stata inviata un’ambulanza della vicina sede della Croce rossa, con la mobilitazione di altri mezzi di soccorso per far fronte a possibili emergenze sanitarie legate ai casi di intossicazione da fumo che possono verificarsi in questi casi. L’autista è riuscito a 8 che si sono messi in salvo quando hanno sentito il forte odore di fumo. Le prime fiamme sono arrivate poco dopo, quando il bus si è fermato al terminal. Comprensibile la tensione e la preoccupazione di molti genitori che si trovavano sul posto o che hanno appreso la notizia dai social network. Mobilitate le forze dell’ordine con polizia locale e carabinieri che hanno chiuso l’area per motivi di sicurezza. Sono stati avviati accertamenti pure per verificare eventuali conseguenze sull’ambiente e la salubrità dell’aria provocate dal fumo dell’incendio. Molti genitori si sono recati in centro per riportare i figli a casa: gli studenti, infatti, avrebbero ricevuto indicazione di indossare la mascherina a causa del fumo provocato dal rogo e sarebbero in attesa di istruzioni da parte dei vigili del fuoco.

