“Franco Battiato – La Voce del Padrone”, il primo film sull’artista siculo: le ultime

A distanza di un anno e mezzo dalla morte di Franco Battiato, arriva nelle sale dei cinema italiani il primo film dedicato all’artista e cantautore siciliano.

“Franco Battiato – La Voce del Padrone”, distribuito da Altre Storie e RS Productions, sarà proiettato dal 28 novembre al 4 dicembre solo al cinema, in 200 copie in tutta Italia di cui 40 solo in Sicilia.

Diretto da Marco Spagnoli, il film evento è un viaggio nel ‘mondo’ di Franco Battiato, un omaggio al musicista e al suo storico album ‘La Voce del Padrone’, il primo in Italia a superare il record di oltre 1 milione di copie vendute nel 1982.

Voce narrante nel film è Stefano Senardi, caro amico di Franco Battiato e tra i più grandi produttori discografici italiani.

“Franco Battiato è stato e rimarrà un artista unico da tanti punti di vista che la presenza di Stefano Senardi aiuta ad inquadrare sotto diversi aspetti: umano, artistico, amicale, intimo – ha dichiarato Marco Spagnoli – Un viaggio fisico e spirituale è quello che fa Senardi e ad accompagnarlo troviamo personalità strepitose dell’entertainment italiano ed internazionale che, per la prima volta, elaborano dinanzi alla macchina da presa una riflessione sul perché e sul come sono stati anche loro protagonisti del lavoro e della vita di Battiato”.

Il film, infatti, è un viaggio musicale, fisico, ma anche ideale, da Nord a Sud dell’Italia per raccontare Franco Battiato e la sua influenza sulla cultura del nostro paese, attraverso testimoni d’eccezione che ci restituiscono la storia e la personalità di Battiato. Un racconto che, tra arte e memoria, non solo renda omaggio alla storia del musicista e del suo storico album ‘La Voce del Padrone’, ma riesca anche a celebrare l’eredità morale ed estetica di questo cantautore unico.

Per raccontare al meglio Franco Battiato uomo e artista, nel film Stefano Senardi incontra persone che hanno conosciuto il cantautore o che lo hanno solo sfiorato o da cui si sono fatti ispirare. Ognuno regala al film e al pubblico un ricordo, un aneddoto, un insegnamento, una frase, un gesto o un momento che li hanno legati inevitabilmente all’uomo e all’artista Battiato.

Nanni Moretti, Willem Dafoe, Oliviero Toscani, Caterina Caselli, Mara Maionchi, Morgan, Alice, Carmen Consoli, Vincenzo Mollica, Andrea Scanzi, Francesco Messina, Roberto Masotti, Francesco Cattini, Alberto Radius, Carlo Guaitoli, Corrado Fortuna, Juri Camisasca, Filippo Destrieri sono solo alcuni dei nomi che danno il loro contributo.

Nel film, inoltre, sono presenti alcuni dei brani dell’album “La voce del padrone” e altri selezionati in alcune sue esibizioni esclusive a cui si aggiunge un omaggio che Carmen Consoli regala al pubblico, con una sua interpretazione di “Stranizza d’Amuri”, celebre brano del cantautore.

Il film sarà proiettato in Sicilia nelle seguenti sale:

SICILIA

Agrigento – Sciacca (Multisala Badia Grande)

Catania – Belpasso (The Space Cinema)

Catania – Misterbianco (Uci Cinemas)

Catania – San Giovanni La Punta (Cinestar)

Enna – Troina (Cineteatro Andrea Camilleri)

Messina (The Screen Cinemas)

Messina – Milazzo (The Screen Cinemas)

Palermo (Aurora; Metropolitan; Uci Cinemas)

Palermo – Petralia Sottana (Cinema Grifeo)

Ragusa (Lumiere)

Ragusa – Vittoria (Golden)

Siracusa (Aurora)

Trapani – Marsala (Golden).

Sandy Sciuto