Dolore e lutto cittadino per i funerali della piccola Greta, precipitata dal balcone

Bandiere a mezz'asta e sospensione delle manifestazioni pubbliche a Mazara del Vallo per i funerali della bambina.

Si svolgeranno oggi, venerdì 7 luglio, nella Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo i funerali della piccola Greta Giacalone, la bambina morta dopo una tragica caduta dal balcone.

Il Comune ha deciso di proclamare il lutto cittadino.

Funerali piccola Greta, lutto cittadino a Mazara del Vallo

Il sindaco e l’Amministrazione del Comune di Mazara del Vallo ha proclamato il lutto cittadino in occasione della giornata dei funerali della bambina.

“In omaggio alla piccola Greta Giacalone, i cui funerali si svolgeranno alle ore 11.30 in Cattedrale. Bandiere a mezz’asta, invito al silenzio nella fascia oraria dei funerali e sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche”, si legge in un comunicato pubblicato sulle pagine istituzionali del Comune di Mazara.

La ricostruzione della tragedia

Proseguono le indagini sulla morte della piccola Greta Giacalone. La bimba sarebbe precipitata dal balcone posto al secondo piano della sua abitazione situata in via Castelvetrano a Mazara del Vallo. Arrivata in ospedale in gravissime condizioni, è stata sottoposta a un delicato intervento e a diverse cure. Nonostante tutto, i medici hanno dovuto dichiarare la morte cerebrale pochi giorni dopo.

I genitori della bambina hanno deciso di donare gli organi, che serviranno a salvare la vita di altre persone.

Fonte immagine: Facebook – Città di Mazara del Vallo (foto fornita dalla famiglia)