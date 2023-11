Furibonda rissa a Palermo durante partita di calcio a 5, palasport diventa ring

Gli agenti di polizia sono intervenuti per riportare la calma. Lo scontro, pero', è andato avanti anche dentro gli spogliatoi dell'impianto

Furibonda rissa nel corso di una partita di calcio a 5 con il campo di gioco trasmormato in un ring. E’ successo a Palermo, nella partita di serie C2 disputata al Pala DonBosco di via Domenico Savio. Le squadre in campo che si sono affrontate l’Asd Jato e il Futsal Pioppo. Il match è stato sospeso.

La scintilla dopo un fallo di gioco

La scintilla che ha fatto scatenare la furiosa rissa intorno al minuto 37, sul punteggio di 2-0 per il Pioppo. Gli agenti di polizia sono dovuti intervenire per riportare la calma. Lo scontro, pero’, è andato avanti anche dentro gli spogliatoi dell’impianto. Presente sugli spalti anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono.