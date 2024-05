Gardaland alla ricerca di nuovo personale: come candidarsi

I requisiti possono variare a seconda del ruolo specifico

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative, il noto parco dei divertimenti Gardaland mette periodicamente a disposizione numerose opportunità di lavoro.

Gardaland, requisiti e profili ricercati

I requisiti possono variare a seconda del ruolo specifico. Tuttavia, in generale, è richiesta un’età minima di 18 anni e una buona conoscenza della lingua italiana. Alcune posizioni possono richiedere esperienza pregressa nel settore o determinate abilità specifiche. La conoscenza dell’italiano è generalmente richiesta in quanto è la lingua predominante utilizzata all’interno del parco. Tuttavia, conoscenze di altre lingue, come l’inglese, possono essere considerate un vantaggio aggiuntivo, specialmente per ruoli che coinvolgono l’interazione con i visitatori internazionali.

Gardaland inoltre offre una vasta gamma di opportunità di lavoro, tra cui posizioni nel settore dell’intrattenimento, della ristorazione, delle vendite al dettaglio, dell’amministrazione e molti altri ruoli correlati all’industria dell’intrattenimento.

Come candidarsi

Coloro che sono interessati alle assunzioni in Gardaland, possono visitare la sezione Lavora con noi del parco dei divertimenti. Da qui è possibile prendere visione delle posizioni aperte per candidarsi tramite l’invio del proprio curruculum.

