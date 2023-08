Tentato omicidio e rissa: polizia esegue 6 misure cautelari a Gela

I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Gela su richiesta della locale Procura. In mattinata, in Procura, i dettagli dell’operazione

La Polizia di Stato ha eseguito a Gela, in provincia di Caltanissetta, sei misure cautelari a carico di altrettanti indagati accusati di tentato omicidio e rissa.

I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Gela su richiesta della locale Procura. In mattinata, in Procura, si terrà una conferenza per illustrare i dettagli dell’operazione di polizia giudiziaria.