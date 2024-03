Geraci (Lega): “Anas programmi interventi sottopassi A29 Palermo-Mazara a Carini”

Da troppi anni i sottopassi dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Carini, non vengono puliti.

“Da troppi anni i sottopassi dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza di Carini, non vengono puliti. Ciò reca pregiudizio all’incolumità pubblica e aumenta i rischi di dissesto idrogeologico. Chiedo che Anas che si attivi immediatamente per programmare gli interventi che sono indispensabili sulla via Amerigo Vespucci, sulla via Lungomare Cristoforo Colombo nonché nei sottopassi tra la via Mattarella e il km 7,700 dell’autostrada A29″. Lo afferma Salvo Geraci, deputato regionale della Lega.

“Inammissibile che Anas non abbia provveduto”

“Mi risulta che da mesi anche dal Comune di Carini siano arrivati solleciti per la pulizia dei sottopassi e trovo sia inammissibile che ad oggi Anas non abbia provveduto. Per di più non si hanno notizie sulla realizzazione di una condotta scatolare che dovrebbe agevolare l’aumento della portata del torrente Milioti per evitare lo straripamento dello stesso nei giorni di massima piena”.