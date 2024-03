Germania, Flixbus si ribalta in autostrada: almeno cinque morti, diversi i feriti

Avvenuto sull'A9 vicino Lipsia, l'incidente avrebbe coinvolto anche altri mezzi

Tragedia in Germania. Sull’autostrada A9 vicino Lipsia, un pullman Flixbus in direzione Zurigo si è ribaltato. Secondo un primo bilancio della stampa nazionale, sarebbero almeno cinque i morti e diverse le persone rimaste ferite dall’incidente, alcune anche in modo grave.

Germania, Flixbus si ribalta: la ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni dalla Germania, il grave incidente stradale che ha coinvolto il pullman Flixbus (partito alle 8.00 da Berlino con direzione Zurigo) sarebbe avvenuto intorno alle 9.45 di questa mattina, mercoledì 27 marzo. Il mezzo – mentre era in viaggio tra Wiedmar e Schkeuditzer Kreuz – per ragioni ancora da accertare sarebbe uscito dalla carreggiata principale, andando quindi a scontrarsi contro gli alberi. Dopo l’impatto, il Flixbus si è poi ribaltato.

Flixbus si ribalta vicino Lipsia: almeno cinque i morti

Secondo le prime ricostruzioni, il grave incidente del Flixbus nei pressi di Lipsia avrebbe già causato almeno 5 morti e diverse persone ferite, alcune anche in modo grave. Il pullman – che viaggiava in direzione Zurigo – aveva a bordo 55 persone e, secondo quanto emerso dalla Germania, nell’incidente dovrebbero essere stati coinvolti altri veicoli.

Ancora sconosciute le nazionalità delle vittime

A seguito del grave incidente di Lipsia, una portavoce della Polizia tedesca avrebbe spiegato come ancora non siano note le nazionalità delle vittime. Inoltre, stabilito il numero 0341 966-46666 per chiunque pensi di avere un familiare coinvolto in questa vicenda. In un secondo momento, è arrivato anche il commento di Sebastian Meyer, portavoce di Flixbus. Intervenuto ai microfoni di Bild, Meyer ha spiegato che le circostanze dell’incidente non sono ancora note ancora note. “Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità locali e i soccorritori sul posto e faremo tutto il possibile per chiarire rapidamente e completamente la causa dell’incidente” – spiega il portavoce di Flixbus. “I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite da questo incidente e alle loro famiglie”.