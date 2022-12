Germania, presa di ostaggi a Dresda: evacuato centro commerciale, uccisa una donna

Fonti della polizia della città tedesca, che non hanno voluto confermare le voci di una sparatoria

Un’operazione di polizia è in corso nel centro di Dresda, con l’evacuazione del mall Altmarktgalerie e delle zone adiacenti per una presa di ostaggi. Chiuso anche il mercatino di Natale di Striezelmarkt.

Un uomo armato avrebbe ucciso una donna a Dresda, poi avrebbe fatto irruzione in una stazione radio dove avrebbe esploso alcuni colpi, prima di entrare nel centro commerciale the Altmarkt-Galerie, dove avrebbe preso alcune persone in ostaggio. Lo riferisce il quotidiano Bild, senza che la polizia tedesca abbia per il momento confermato queste notizie.

E’ stato ferito e arrestato l’uomo che ha preso in ostaggio alcune persone in un centro commerciale di Dresda. Lo ha reso noto la polizia tedesca, secondo cui nessuno degli ostaggi è rimasto ferito. L’uomo è sospettato di aver ucciso la madre, trovata in un appartamento vicino al mall. L’uomo arrestato oggi in centro commerciale di Dresda, dove aveva preso degli ostaggi, è apparso in stato confusionale. Lo ha riferito la polizia della città tedesca, aggiungendo che si ritiene che il sequestrato, che è stato ferito durante la cattura, abbia disturbi mentali. L’uomo è sospettato di aver ucciso la madre, trovata in un appartamento vicino al centro commerciale.