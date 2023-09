Giallo nel Palermitano: il cadavere trovato in hotel ha un’identità, si tratta di un sacerdote

26 settembre 2023, nella camera di una struttura alberghiera in provincia di Palermo è stato fatto un tragico ritrovamento da parte del personale di servizio

26 settembre 2023, nella camera di una struttura alberghiera in provincia di Palermo è stato fatto un tragico ritrovamento da parte del personale di servizio. Si parlava di un uomo di circa 53 anni. Il corpo è stato trovato senza vita sotto la doccia, ma nulla ha lasciato intendere sulla possibile presenza di una seconda persona, anche di passaggio, all’interno della stanza dove è stato trovato e alloggiava l’uomo.

L’identità dell’uomo è stata chiarita dagli inquirenti che seguono il caso, si tratta di Danilo Priori, 53 anni – quindi età confermata – ordinato sacerdote nella diocesi di l’Aquila, la stessa in cui è stato parroco in alcune chiese a Scoppito, Cansatessa e all’Aquila. Priori è stato anche presidente della Unitalsi, associazione che si presta al servizio degli ammalati sotto più aspetti.

Don Danilo Priori si sarebbe trovato in Sicilia per una vacanza della durata di tre giorni, stesso arco di tempo che coinciderebbe con la prenotazione della camera d’albergo. L’ultima volta che è stato visto in vita è stata la sera prima del decesso, il 25 settembre.

Le prime indagini

I primi a intervenire per le indagini a seguito della segnalazione del personale che lavora in hotel sono stati i carabinieri della compagnia di Carini, dato che il ritrovamento si è verificato nel comune di Isola delle Femmine.

La procura di Palermo ha deciso il trasferimento presso l’ospedale Policlinico per sottoporre la salma all’autopsia. Di due elementi sono certi gli inquirenti: non vi erano segni di violenza né vi erano segni di una forzatura alla porta o altri punti di accesso.

Infine, un particolare su don Danilo Priori è che si era preso un periodo di riflessione dal sacerdozio, sostanzialmente ha deciso di interrompere la comune attività del parroco per un periodo e motivi particolari e faceva attività legate al sacerdozio a Roma.

I messaggi di cordoglio

Qualche ora fa sono arrivati i primi messaggi di cordoglio per la scomparsa di don Danilo Priori da parte dell’arcidiocesi di l’Aquila e dall’Unitalsi. “La Presidenza Nazionale e tutta la comunità unitalsiana, appresa la notizia della prematura scomparsa di don Danilo Priori, sacerdote e già Vice Assistente Ecclesiastico Nazionale dell’Unitalsi, si stringe al dolore dei familiari e prega per la sua salita in cielo proprio da Lourdes, luogo dove don Danilo per tanti anni é stato in pellegrinaggio e impegnato in progetti di solidarietà associativi. Presbitero dell’Arcidiocesi de L’Aquila attualmente svolgeva il suo servizio sacerdotale in Roma” hanno scritto in una nota dall’Unitalsi.

“Il Cardinale Arcivescovo, l’Arcivescovo Coadiutore e il Clero Aquilano esprimono il loro cordoglio per la prematura scomparsa di don Danilo Priori, già Parroco nei Comuni di Scoppito, Tornimparte, Cansatessa e San Francesco di Paola nel Comune dell’Aquila. Era stato anche Assistente nazionale dell’Unitalsi” hanno scritto da la Chiesa di L’Aquila.