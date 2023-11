Giornata contro la violenza sulle donne, i programmi in tv

Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne sarà possibile avvicinarsi al tema attraverso film

È ogni anno una data sempre più amara il 25 novembre in Italia. Nel giorno in cui ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999, l’Italia conta solo nel 2023 centosei vittime di femminicidio di cui ottantasette in ambito familiare e affettivo.

Dopo il recente caso di femminicidio ai danni di Giulia Cecchettin che ha toccato particolarmente l’opinione pubblica, il grido unanime è di intervenire con mezzi adeguati per proteggere e tutelare le donne.

Su ogni fronte si cerca di ribadire come la violenza di genere sia da combattere ed ostacolare in ogni ambito della vita quotidiana. Da questo punto di vista, anche la televisione può, deve e fa la sua parte per sottolineare che i femminicidi non sono più tollerabili.

La tv il 25 novembre

Se durante la settimana che precede il 25 novembre, i palinsesti delle reti televisive sono stati stravolti per dare spazio alle donne e alla tematica attraverso talk, documentari, serie tv e film, proprio per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne sarà possibile avvicinarsi al tema attraverso film.

I palinsesti delle varie reti televisive sono rimasti pressoché invariati per quanto riguarda le prime serate del 25 novembre, ma ad un’attenta osservazione dei programmi tv è possibile trovare film che trattano di violenza di genere.

Nella prima serata di Rai Movie alle ore 21:10 sarà trasmesso “La vita possibile”, film del 2016 diretto da Ivano De Matteo con protagoniste Margherita Buy e Valeria Golino.

Il film racconta di Anna, donna di cinquant’anni con un figlio di tredici di nome Valerio, che scappa di casa per fuggire da un marito violento. Da Roma raggiunge Torino dove trova ospitalità da Carla, una sua amica nonché attrice di teatro. Il cambio di città e l’allontanamento repentino dal padre e dagli amici viene vissuto come un trauma da Valerio.

Nella solitudine delle sue giornate, Valerio fa amicizia con Larissa, giovane prostituta dell’Est, che ha incontrato al parco quando un giorno è caduto dalla bici. Anche se Valerio ha compreso il suo lavoro, intreccia un rapporto di amicizia con Larissa. Nonostante gli sforzi fatti dalla madre, il giovane resta triste e irrequieto e inizia a provare odio per lei. Con il tempo, Valerio riuscirà a farsi degli amici con cui giocare a pallone. Anna riuscirà a comprendere che una nuova vita è possibile, magari come famiglia allargata insieme all’amica Carla.

Sarà possibile prendere visione su RaiPlay anche di “In guardia!” che è stato trasmesso su Rai Tre il 24 novembre alle 21:20 in prima visione. Il film è diretto da Alexandra Lamy, si basa su una graphic novel di enorme successo ed è interpretato da Mélanie Doutey, Claudia Tagbo, Chloe Jouannet, Hugo Fié e Hugo Diego Garcia.

Lucie, la protagonista, per sfuggire alle aggressioni dell’ex marito si nasconde ad Anduze, paese nel sud della Francia, insieme al figlio Leo grazie all’aiuto di un’associazione che aiuta le donne vittime di violenza.

L’associazione propone una terapia di gruppo basata sulla scherma. È un modo per Lucie di incontrare altre donne che hanno subito abusi. Da colleghe di scherma, Lucie diventa amica di Tamara e Nicole.

Quando sembra che la sua vita stia prendendo una piega diversa, l’ex marito la rintraccia. Non solo la minaccia fisicamente, ma chiede al tribunale la custodia esclusiva del figlio.