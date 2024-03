Giovanni Allevi, slitta Taranto: concerto rimandato a causa dei problemi di salute

Dopo una lunga assenza a causa della malattia, il compositore era tornato in scena a Sanremo

Giovanni Allevi continua ad avere importanti problemi di salute e, per questo motivo, è stato costretto ad annullare il concerto previsto per il 15 marzo al Teatro Orfeo di Taranto. Appena quattro giorni fa, il compositore scriveva su Instagram: “Quando tutto crolla e resta in piedi solo l’essenziale, il giudizio che riceviamo dall’esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo” – aveva scritto Allevi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Giovanni Allevi, slitta il concerto di Taranto

Dopo una lunga assenza a causa della malattia, Giovanni Allevi era tornato sul palco nei mesi scorsi. Prima l’incredibile esibizione sul palco di Sanremo poi, una settimana fa circa, il ritorno sulla scena a Roma. A inizio marzo infatti, all’Auditorium, il compositore aveva fatto ufficialmente il suo ritorno in tour, ricevendo una standing ovation da parte del suo pubblico. Adesso era molta l’attesa per il concerto al Teatro Orfeo di Taranto ma, a causa dei problemi di salute, l’artista ha dovuto annullare tutto. Come spiegato, l’evento (inizialmente fissato per domani 15 marzo) slitta al 30 aprile e i biglietti saranno regolarmente convalidati anche durante quella data, nella speranza che il famoso compositore possa riprendersi.