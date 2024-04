Google lavora con noi: assunzioni e offerte di lavoro

Opportunità in costante aggiornamento

Per tutti coloro che desiderano lavorare nel campo dell’informatica, il colosso statunitense Google è alla costante ricerca di nuovo personale per nuove assunzioni e stage anche in Italia.

Google, le posizioni ricercate

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, di solito le posizioni più richieste sono le seguenti:

Channel Manager, Commercial Channels;

Consultant Manager, Professional Services;

Data Center Technician;

Enterprise Sales Executive, Looker;

Field Sales Representative;

Manager, Music Label Business Development and Partnerships;

Network Deployment Engineer;

Partner Manager, Small-to-Medium Business (English, Italian & Spanish);

Public Sector Account Executive;

Strategic Partnerships Manager, News, Global Product Partnerships.

Google, i requisiti per lavorare

In generale sono quasi sempre richiesti:

Laurea nelle discipline della posizione scelta;

Ottima conoscenza della lingua inglese;

Ottima conoscenza dell’informatica e dei programmi di Office Automation.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario prima registrarsi al portale inserendo il proprio Curriculum.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI