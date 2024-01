Grave atto di vandalismo al Louvre: imbrattata La Gioconda da gruppo attiviste

Già nel 2022 il celebre dipinto di Leonardo da Vinci subì un attacco

Sono stati gli attivisti ambientalisti francesi i colpevoli dell’atto di vandalismo perpetrato oggi, 28 gennaio 2024, ai danni della Gioconda al Louvre. In particolare due donne, saltando la recinzione, hanno versato della zuppa sul vetro blindato che protegge il capolavoro leonardesco custodito nel museo di Parigi.

Recidivi

Ma non è la prima volta che la Monna Lisa riceve qualcosa diretta sul suo iconico volto. Nel 2022 infatti, un uomo aveva tirato una torta alla palla gridando slogan ambientalisti. Da parte degli attivisti per il clima un modo per attirare l’attenzione sui disastri ambientali in atto. A farne le spese diverse opere d’arte, edifici e installazioni. Tra queste anche la stessa piramide del Louvre, sulla quale è stata gettata vernice arancione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI