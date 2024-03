Dramma in via Oreto a Palermo, giovane coinvolto in gravissimo incidente

Il 23enne è finito all'ospedale Civico in codice rosso.

Grave incidente in via Oreto a Palermo: coinvolto un giovane di 23 anni, finito in codice rosso all’ospedale Civico.

Sono in corso gli accertamenti sull’accaduto.

Grave incidente in via Oreto, la ricostruzione

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe scontrato – per cause da accertare – contro una palma mentre guidava la sua auto. In seguito al violento impatto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio, gli agenti della polizia municipale e gli operatori del 118.

Il giovane conducente è stato trasferito dai sanitari all’ospedale Civico in codice rosso. I poliziotti hanno eseguito i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La donna investita

Nelle scorse ore si è verificato un altro grave incidente a Palermo, oltre a quello di via Oreto. In corso Calatafimi, un’auto avrebbe travolto una donna che attraversava sulle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito la donna in codice rosso all’ospedale Civico. Le sue condizioni, purtroppo, sarebbero gravi.

Le due tragedie nel Catanese

Due incidenti mortali hanno sconvolto la comunità catanese negli ultimi giorni. La vittima del primo è un ragazzo di appena 16 anni, Giacomo Licciardello, deceduto in seguito a tre giorni di agonia all’ospedale di Cannizzaro dopo un terribile incidente sulla Statale 114 nell’Acese. La famiglia ha deciso di donare gli organi.

Il secondo sinistro, invece, è avvenuto sulla Catania-Gela: a perdere la vita è stato un centauro, deceduto in seguito allo scontro tra la sua moto e un camion nel territorio di Caltagirone.

