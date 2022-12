“Ha preso il Covid”, Mara Venier preoccupata per il marito Nicola Carraro

Mara Venier, attraverso le sue pagine social, si rammarica per il contagio del marito, l'imprenditore Nicola Carraro

“Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni ma adesso il Covid è arrivato lì a Santo Domingo Casa de campo”. Così Mara Venier, attraverso le sue pagine social, si rammarica per il contagio del marito, l’imprenditore Nicola Carraro.

In un post sulla pagina Instagram la conduttrice di “Domenica In” ha aggiunto: “Mi hai mandato adesso questa foto per rassicurarmi lo so ….Vorrei essere vicina a te ….Forza amore mio Ti amo”, ha detto la Venier commentando la foto del marito, comunque sorridente, nella sua casa a Santo Domingo.