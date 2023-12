Dagli hotel alla carriera da interior designer: con Veronica Zimbaro la Sicilia nel cuore di Milano

Ospite della Poltrona di Nicoletta, l'imprenditrice messinese Veronica Zimbaro

Veronica Zimbaro messinese, ha studiato per diventare magistrato, la sua prima grande passione, per poi seguirne altre, quelle dell’ospitalità e dell’interior design. Nel 2015 a Messina, sua città natale, trasforma un palazzo di famiglia nel primo suo primo Boutique Hotel, il VMaison, un hotel a cinque stelle, per il quale ne cura il progetto a tutto tondo. Una volta trasferita a Milano la sua passione per il settore dell’ hotellerie non si ferma e così nel 2022 apre i battenti nel cuore di Brera il secondo WMaison.

La carriera da interior designer

Questa giovane e bellissima donna di grande classe e gusto, crea anche una sua linea di tessuti e arredi e contestualmente viene richiesta come interior designer da famosi personaggi del jet set italiano.

Il viaggio, come sua fonte d’ispirazione, il coraggio come sfida per andare avanti e il suo forte eclettismo la portano a non identificarsi in un suolo ruolo, ma creare bellezza nei diversi campi che ama e che l’appassionano.

In futuro un nuovo hotel

Accogliere, accoglienza e accogliente sono le sue parole d’ordine ed è sufficiente fare un aperitivo in uno dei suoi hotel per rendersene conto. Atmosfere avvolgenti, tessuti colorati, tappezzerie fiorate e a volte geometriche, per un Mix & Match che rendono questi hotel un angolo di mondo decontestualizzato rispetto a al luogo in cui risiedono. Nei suoi progetti futuri un nuovo hotel in Sicilia, ma sempre con Milano nel cuore.