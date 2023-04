I concerti alla Villa Bellini: organizzatori donano 800 piantine allo storico giardino

come da disciplinare della concessione d’uso del Piazzale delle Carrozze per la rassegna estiva Catania Summer Fest 2022.

Da oggi, 27 aprile, lo spazio verde del Giardino Bellini ospiterà 800 piante fiorite donate da Puntoeacapo e che rappresentano una promessa manutenuta: come da disciplinare della concessione d’uso del Piazzale delle Carrozze per la rassegna estiva Catania Summer Fest 2022, è stata infatti realizzata una donazione di piante, nell’ambito di un’innovativa attività di compensazione ambientale di rigenerazione green.

“Se le statistiche ci confermano che i concerti allungano letteralmente la vita – commenta il promoter Nuccio La Ferlita, direttore di Puntoeacapo Srl – possiamo anche dire che producono bellezza, impreziosendo la città e migliorando la vivibilità dello spazio verde urbano.

Siamo lieti e soddisfatti di aver dato il nostro contributo, i concerti al Piazzale delle Carrozze creano aggregazione e creano un “filo” tra spettacolo, turismo e sostenibilità, supportando la cultura del verde come fattore di miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

Un grazie speciale ai prestigiosi artisti che la scorsa estate hanno scelto il Giardino Bellini divenuto tappa imprescindibile nei tour della nuova scena musicale: a Blanco con il suo doppio sold out, alle tre serate “spettacolari” di Fiorello, ad artisti come Caparezza, Fabri Fibra, Marracash e Litfiba che hanno scelto Catania come tappa unica in Sicilia, passando per gli idoli dei giovanissimi Rkomi, Ariete, Irama, Coez, Ernia, Carl Brave, Capo Plaza, Sangiovanni, Franco 126.

“Un ringraziamento – conclude La Ferlita – va alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania nella persona della dott.ssa Donatella Aprile, al Comune di Catania per la preziosa collaborazione del capo di Gabinetto dott. Giuseppe Ferraro e al Servizio Verde Pubblico del Giardino Bellini.