Iacp Avola, presto il via ai cantieri su tre palazzine

Si interverrà sugli edifici di via Boccaccio e via Fontana, per una spesa totale di oltre 3 milioni finanziati dal Pnrr. Sopralluogo nelle aree interessate dei vertici dell’Istituto e del sindaco

AVOLA (SR)- A breve prenderanno il via ad Avola tre cantieri su tre palazzine dello Iacp (Istituto autonomo case popolari) per una spesa complessiva di 3.105.000 euro. Si tratta di progetti finanziati dal fondo complementare al Pnrr sul programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica del bando “Sicuro, verde e sociale” finanziato dall’Unione europea nell’ambito di Next Generation Eu. A tal riguardo si è svolto un incontro tra il primo cittadino di Avola, Rossana Cannata, il commissario straordinario dell’Iacp di Siracusa, Salvatore Di Salvo, ed il direttore dello stesso Istituto, Marco Cannarella. “Si tratta di tre progetti – ha spiegato il commissario Di Salvo – per un importo di oltre 3 milioni di euro che riguardano nello specifico l’efficientamento energetico di due palazzine di via Fontana (edificio A con 18 alloggi e l’edificio B con altri 18 alloggi) e la ristrutturazione e sistemazione dei portici dell’edificio di via Boccaccio (ex via Santa Lucia)”.

“Tutti gli interventi previsti per l’efficientamento energetico – ha proseguito il commissario – daranno la possibilità ai residenti di beneficiarne attraverso costi energetici più bassi mentre per quanto riguarda la ristrutturazione di Via Boccaccio la sistemazione e la rifunzionalizzazione dei portici permetterà, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la riqualificazione di quell’area con nuovi servizi”. “Si tratta di progetti finanziati con i fondi del Pnrr e sono opere cantierabili ed esecutive perché già celebrate le gare – ha evidenziato il direttore Cannarella – . Un lavoro di programmazione iniziato già da tempo con la precedente amministrazione Cannata che continua ancora oggi grazie alla sinergia e collaborazione tra l’Iacp e l’Amministrazione comunale”.

“Finalmente avremo il cantiere operativo che restituirà dignità e decoro ad una zona che attende da tanto tempo – ha dichiarato il sindaco Cannata – . Grazie alla sinergia tra la mia amministrazione e l’Istituto autonomo case popolari, il direttore e il commissario stiamo donando ad un’intera zona riqualificazione ed efficientamento. Continuiamo a lavorare per migliorare la qualità di vita in tutte le zone della nostra città”. Il sindaco Cannata con il direttore Cannarella e il commissario Di Salvo, successivamente, hanno effettuato un sopralluogo nelle palazzine per verificare lo stato dei luoghi in vista dei lavori.

Gli interventi previsti negli edifici di via Fontana riguardano il risanamento di tutti gli elementi in cemento armato, la demolizione e sostituzione del pavimento del terrazzo, la sostituzione degli infissi esterni con serramenti in alluminio e vetro camera, la realizzazione di isolamento delle facciate con sistema a cappotto, il miglioramento sismico e il risanamento strutturale. Per quanto riguarda la via Boccaccio, si interverrà con la chiusura dei portici, tramezzature interne, isolamento termico con intonaco a cappotto, infissi in alluminio a taglio termico, servizi igienico sanitari, impianto di climatizzazione, elettrico, di illuminazione d’emergenza e impianto dati, telefonico e Tv.