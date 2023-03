Igiene scarsa e deposito abusivo, scatta maxi-sequestro in ristorante etnico

Oltre 100 chili di carne sottoposti a sequestro e diverse violazioni contestate. Ecco il bilancio del controllo dell'attività nella città iblea.

Nell’ambito dei controlli disposti in ambito nazionale dal comando carabinieri per la Tutela della Salute nelle attività di ristorazione, il NAS carabinieri di Ragusa, all’interno di un ristorante etnico sito nella cittadina iblea, ha riscontrato gravi carenze in materia di igiene, sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti.

Ragusa, igiene scarsa in ristorante etnico: scatta sequestro

In particolare, gli operatori hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 100 chili di carne mancanti di etichettatura e documenti di acquisto, quindi non rintracciabili.

Nel contesto ispettivo sono emerse rilevanti carenze in materia di applicazione dell’autocontrollo basato sui principi dell’HACCP, nonché sull’igiene e tenuta dei locali, su alcuni dei quali si è riscontrato l’arbitrario ampliamento delle superfici autorizzate e l’attivazione abusiva di un deposito di generi alimentari. Quest’ultimo ambiente, peraltro, è stato oggetto di chiusura ad horas da parte della locale ASP intervenuta sul posto.

Contestata anche l’inosservanza della normativa di contrasto al fumo negli esercizi pubblici. Al titolare dell’esercizio sono state contestate sanzioni amministrative per l’ammontare di 5.940,00 euro.