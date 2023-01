Il consiglio di Miccichè a Schifani: “Affidi l’Assessorato al Turismo a un altro partito”

Sul caso Cannes interviene il coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè e lo fa con una nota indirizzata al governatore Schifani.

“Mi permetto di dare un consiglio spassionato al presidente Schifani. Affidi l’assessorato al Turismo a un rappresentante di un altro partito”: sono le parole del coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, al governatore siciliano.

Il riferimento, naturalmente, è al caso Cannes, che in questi giorni ha fatto molto discutere e creato perfino qualche tensione all’interno della politica siciliana.

Miccichè a Schifani sull’assessorato al Turismo in Sicilia

“Mi permetto di dare un consiglio spassionato al presidente Schifani. Affidi l’assessorato al Turismo a un rappresentante di un altro partito. Una sostituzione che garantisca ed eviti ingerenze romane. Sarebbe l’unica azione trasparente da presentare ai siciliani dopo i fatti di Cannes e le polemiche che ne sono seguite”. Sono queste le parole esatte della nota del coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, indirizzata a Renato Schifani.

Caso Cannes

L’episodio è entrato a far parte dei dibattiti regionali e nazionali all’inizio di gennaio. La questione riguarda in particolare il finanziamento della Regione Siciliana a “Sicily, Women and Cinema”, che mirava a promuovere la Sicilia durante il festival di Cannes.

La vicenda è finita nel mirino delle autorità giudiziarie: in particolare, la Procura della Corte dei Conti ha avviato un’indagine sull’accaduto e sulla presunta assegnazione diretta della gestione dell’evento “Sicily, Women Cinema” alla società lussemburghese Absolute Blue in cambio di ben 3,7 milioni di euro.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è intervenuto sulla vicenda e inviato una lettera all’assessore al Turismo Francesco Scarpinato per chiedere chiarimenti e documentazione relativa. Ciò nonostante, rimangono ancora tanti gli aspetti da chiarire in un caso che rischia di “scaldare gli animi” all’interno della maggioranza regionale.

