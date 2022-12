Il Papa in visita al presepe di piazza San Pietro sulla sedia a rotelle

Il Papa si è raccolto in preghiera alcuni minuti davanti al presepe di piazza San Pietro. Quindi, si è fermato a salutare alcune religiose e religiosi e gli uomini della Polizia

Il Papa, al termine del Te Deum, si reca in visita al Presepio allestito in Piazza San Pietro. Accompagnato dai collaboratori, Bergoglio è arrivato in piazza sulla sedia a rotelle salutando e dando la benedizione ai pellegrini presenti in piazza.

Bergoglio ha quindi ripercorso in sedia a rotelle il tragitto di rientro, durante il quale ha continuato a salutato i pellegrini che si sono radunati dietro le transenne.