Impresa Sinner: batte Djokovic in tre set e semifinale Atp Finals vicina

In cinquantaquattro edizioni del torneo è la prima volta che un italiano può giocarsi la semifinale degli Atp Finals

Jannik Sinner in una gara epica, in tre set, ha battuto il numero uno al mondo Novak Djokovic 7-5, 6-7, 7-6 in tre ore e 9 minuti. In 54 edizioni del torneo è la prima volta che un italiano può giocarsi la semifinale degli Atp Finals. Questo perchè avendo vinto in tre set Sinner non ha la qualificazione certa e diretta ma se la dovrà giocare con Rune giovedì. Era tre a zero a favore di Nole nei precedenti ma niente è impossibile. I precedenti erano tutti dalla parte di Novak Djokovic, ma Sinner ha fatto tutto quello che doveva, a livello tattico e fisico, per una gioia immensa sua e di tutto il PalaAlpitour.

Sinner: “E’ stata dura ma abbiamo vinto insieme”

“È stata dura, alla fine del secondo set quando ho perso c’era tensione ma abbiamo vinto insieme”. Così Jannik Sinner al termine del big match che lo ha visto trionfare su Novak Djokovic per 2 set a 1 rivolgendosi al pubblico del Pala Alpitour che lo ha sostenuto per oltre tre ore di gioco e salutato con un lungo coro ‘Sinner olé’.

foto da profilo Instagram