Incendi in Canada, evacuate 25mila persone

Nella provincia canadese dell’Alberta è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa del caldo e della siccità che hanno alimentato numerosi incendi. “Il numero di incendi ed evacuazioni è aumentato di nuovo e dobbiamo dare la priorità alla sicurezza degli abitanti dell’Alberta”, ha scritto ieri su Twitter il premier dello stato Danielle Smith, dicendo che “tutte le nostre risorse” sono state impiegate per combattere le fiamme. Ha definito la situazione una “crisi senza precedenti”, in un briefing separato per i media.

Secondo le autorità, quasi 25.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Erano attivi circa 109 incendi, di cui 33 elencati come fuori controllo. Quasi 122.000 ettari di terreno sono bruciati negli ultimi giorni. Christie Tucker, responsabile dell’unità informativa di Alberta Wildfire, ha dichiarato alla CBC canadese che in questo periodo dell’anno sono bruciati in media 800 ettari. Si prevedeva che continueranno i venti forti e le temperature elevate. Le temperature record sono diminuite, con aree della provincia che hanno raggiunto i 32 gradi Celsius. Alcuni degli incendi hanno una dimensione di soli 12 ettari, mentre altri si estendono su migliaia.