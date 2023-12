Risorse ai Comuni contro incendi, bocciata la norma. Messina: “La riproporremo”

L'assessore Andrea Messina difende la norma contro gli incendi in Sicilia e rilancia: "Tornerà in Commissione, è necessaria".

“Riproporremo l’emendamento lungo l’iter della finanziaria per confermare la norma oggi bocciata dalla Commissione Affari istituzionali che prevedeva l’utilizzo del 3% dei trasferimenti regionali dei Comuni per finalità di prevenzione incendi, diserbamento e pulizia fondi, nonché di vigilanza su privati ed enti pubblici per le attività di pertinenza”.

Lo ha dichiarato l’assessore delle Autonomie locali, Andrea Messina, parlando della bocciatura dell’emendamento che destinava parte dei fondi della Finanziaria regionale ai Comuni siciliani per il contrasto dei roghi nell’Isola.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Messina: “La misura è necessaria”

“Si tratta – prosegue Messina – di una misura necessaria per sostenere le comunità locali nella difesa responsabile del territorio e scongiurare il disastro ambientale a cui abbiamo assistito quest’estate».

Sempre l’assessore sottolinea che “così come stabilito nella proposta della Finanziaria approvata dalla Giunta di Governo, e visto l’incrementarsi degli incendi durante l’ultimo anno, la misura si rivela necessaria per proteggere il territorio dal rischio incendi”,