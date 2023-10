VIDEO | Gli incendi devastano la Sicilia, è caos sul versante tirrenico: residenti evacuati, autostrade chiuse

Nuova notte da incubo in Sicilia per i tanti incendi scoppiati in queste ore. Traffico interrotto su A19 e A20, canadair in azione.

Ennesima notte d’inferno in Sicilia a causa dei numerosi incendi che si sono sviluppati in diversi punti dell’Isola, specialmente lungo il versante tirrenico. Decine di squadre di volontari della Protezione civile regionale, insieme ai vigili del fuoco, hanno effettuato numerose azioni di contrasto alle fiamme e di assistenza alla popolazione.

Incendi Sicilia, chiuse A19 e A20

Allo stato attuale, rimangono ancora attivi gli incendi di Termini Imerese, Cefalù e Villafranca Tirrena. A causa della situazione di emergenza, è stato necessario interrompere la circolazione lungo l’autostrada A19 (successivamente riaperta la carreggiata verso Catania), all’altezza dello svincolo Trabia, e l’autostrada A20 a Villafranca.

Residenti in fuga

Nell’area di Termini Imerese, in località Bragone e Trabia (contrada Giardinello), sono cinque le squadre sul posto che stanno lottando contro il rogo. Sempre nello stesso punto, i carabinieri e il sindaco, a scopo precauzionale, hanno fatto allontanare 8 famiglie. In azione, nella zona, anche il Canadair CAN 31.

In diversi Comuni del Palermitano, a causa dell’allerta incendi, è stata disposta la chiusura delle scuole. Si tratta di Campofelice di Roccella, Cefalù, Lascari e Trabia.

Incendi Sicilia 20 ottobre

Incendi anche in provincia di Messina

Altri incendi sono scoppiati in queste ore tra Gibilmanna e Castelbuono, sempre nel territorio di Cefalù. In provincia di Messina situazione complessa anche nelle località di Gioiosa Marea, San Piero Patti e Rometta.

“Oggi permane allerta rossa. Tutte le strutture operative competenti attivino le conseguenti fasi operative. Tutte le organizzazioni di volontariato di Protezione civile diano disponibilità per mantenere alta la sorveglianza sul territorio ed intervenire sui focolai in modo da evitare che il fuoco divampi“, ha annunciato Salvo Cocina, direttore generale della Protezione civile siciliana.

Incendi Sicilia, Schifani: “Colpa dei piromani”

Come annunciato recentemente dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel territorio isolano permane lo stato di crisi ed emergenza a causa dei roghi.

“Nella gran parte dei casi, gli incendi vanno ricondotti a comportamenti dolosi e solo in secondo luogo a condotte negligenti e imprudenti. Siamo, pertanto, di fronte alla grave recrudescenza di un fenomeno criminale, in molti casi accompagnato da premeditazione“, ha sottolineato Schifani nel corso del suo recente intervento in Aula.

Video di Franco Assenza