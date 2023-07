Incendi in Sicilia, roghi quasi spenti. Schifani: “Campagna estera falsa, non c’è pericolo”

In fase di spegnimento gli ultimi incendi rimasti e Schifani sbotta: "Scenario falso, viene disegnata una Sicilia pericolosa"

“C’è una campagna estera falsa che disegna una Sicilia pericolosa. Uno scenario falso. Ha fatto bene l’assessore Amata a invitare i turisti in Sicilia. Sono accuse infondate, è doveroso da parte del Governo spiegare come stanno le cose”.

Lo ha detto il governatore siciliano Renato Schifani, parlando dell’emergenza incendi che ha colpito l’isola in questi giorni.

Nelle scorse l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, ha voluto ribadire come la situazione complessa vissuta in Sicilia a causa dei roghi sia da definire ormai alle spalle, invitando quindi i turisti a non rinunciare alle proprie vacanze nel territorio isolano.

Incendi Sicilia, la situazione

Secondo i vigili del fuoco, l’emergenza incendi che si è abbattuta sulla Sicilia sta migliorando progressivamente e si sta ritornando a una gestione ordinaria.

Al momento, nell’Isola, rimangono solo alcune decine di interventi in coda nelle zone di Catania, Palermo e Messina, senza particolari criticità. Una situazione decisamente più tranquilla anche rispetto a quella di 24 ore, quando in Sicilia erano ancora attivi diversi roghi su buona parte delle province.

Alcuni mezzi, tra canadair e elicotteri, sono intervenuti oggi nella zona di Altofonte per spegnere alcuni roghi ancora attivi nel bosco presente a poca distanza dalla località palermitana.