Emergenza incendi in Sicilia, torna la normalità sulla rete Anas: la situazione

Emergenza rientrata sulla rete stradale e autostradale in gestione Anas dopo gli incendi che si sono verificati in Sicilia nelle scorse ore.

Sulla rete stradale e autostradale in gestione Anas la circolazione è tornata alla normalità, dopo l’emergenza incendi di ieri che aveva reso necessario chiudere alcune strade statali in provincia di Messina, Palermo e Siracusa e le autostrade in avvicinamento al capoluogo di regione.

Lo ha reso l’Anas attraverso una nota ufficiale diffusa in queste ore.

Anas: “Circa 50 uomini al lavoro”

Ultima arteria ad essere riaperta è stata la Strada Statale 186 “Di Monreale”, chiusa ieri dal km 19,100 al km 24,200, a Borgetto (Palermo) e mantenuta precauzionalmente chiusa anche dopo la fase acuta dell’emergenza, per escludere un eventuale rischio frane.

Sull’isola, il personale di Anas impegnato sulle strade e sulle autostrade direttamente interessate da chiusure dovute ai roghi è stato pari a circa 50 uomini, che hanno lavorato costantemente sino alla cessata emergenza.