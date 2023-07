Incendio aeroporto di Catania, slitta la riapertura del Terminal A? Ipotesi 25 luglio

Il Terminal A dell'aeroporto di Catania potrebbe restare ancora chiuso, almeno fino al prossimo 25 luglio. Servono altri accertamenti.

Il Terminal A dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania colpito dell’incendio di domenica scorsa potrebbe rimanere chiuso fino al prossimo 25 luglio. Lo rivelano i colleghi del Corriere della Sera.

Un paio di giorni fa la SAC, la società che gestisce l’aerostazione etnea, aveva annunciato in via ufficiale che il Terminal sarebbe rimasto chiuso fino alle ore 14 di mercoledì 19 luglio.

Aeroporto di Catania, necessarie operazioni di bonifica

In seguito, attraverso una nuova nota diffusa nelle ultime ore, la società ha annunciato che il Terminal A sarebbe rimasto “al momento chiuso per consentire l’avvio delle operazioni di bonifica, in attesa della restituzione delle aree da parte delle autorità competenti”, senza però l’indicazione di una data.

Non è da escludere, qualora venisse confermata questa ipotesi, una proroga della chiusura per consentire ulteriori controlli decisi a seguito del sopralluogo effettuato nelle scorse ore dai vigili del fuoco di Catania.

Attesi nuovi accertamenti

All’interno della struttura danneggiata dalle fiamme, infatti, sarà necessario provvedere a nuovi accertamenti tecnici e strumentali. Il sopralluogo dei pompieri etnei è stato effettuato insieme al Nucleo Investigativo Antincendi (N.I.A.) della Direzione Regionale dei vigili del fuoco per la Sicilia.

Nella giornata di ieri, martedì 18 luglio, su sollecitazione del governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, che segue personalmente tutte le operazioni, è stata istituita dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Alessandro Aricò, una task force di emergenza per potenziare e coordinare i collegamenti straordinari dagli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani verso Catania