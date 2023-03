Paura nella notte, in fiamme auto nel Siracusano: non esclusa mano dolosa

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio a Floridia. Non è esclusa l'ipotesi dolosa.

Momenti di apprensione quelli vissuti poco prima dell’alba di oggi, intorno alle ore 4,30 a Floridia, per un incendio che ha toccato un’autovettura in sosta in corso Vittorio Emanuele, angolo traversa Michele Abate, a Floridia.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul punto si sono presentati i vigili del fuoco di Siracusa che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme. Il rogo, a quanto pare, avrebbe anche causato anche danni da irraggiamento alle vetture vicine e agli edifici adiacenti.

Per l’accaduto non è esclusa l’azione dolosa, anche se non sono stati trovati al momento elementi che possano confermare tale ipotesi.